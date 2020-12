Archivierter Artikel vom 27.06.2020, 12:00 Uhr

Freinsheim

Angetrunkene 18-Jährige schlägt Sanitäterin

Eine angetrunkene 18-Jährige hat in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) einer Sanitäterin ins Gesicht geschlagen und versucht, eine Polizistin zu beißen. Die Einsatzkräfte seien am späten Freitagabend gerufen worden, weil die junge Frau randalierte und um sich schlug, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie habe sofort die Sanitäterin attackiert und leicht verletzt. Beim Fesseln setzte sie sich lautstark zur Wehr und wollte die Beamtin beißen. Bei ihr wurden zudem Drogen gefunden. Gegen die 18-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf die Rettungssanitäter, Körperverletzung und Beleidigung und auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.