Angeklagter im Missbrauchsfall Edenkoben vor Gericht

Nach der Entführung und dem sexuellen Missbrauch einer Zehnjährigen in Edenkoben beginnt am 1. März in Landau der Prozess gegen den 62 Jahre alten Verdächtigen. Das Landgericht der pfälzischen Stadt kündigte am Dienstag Termine bis Ende April an. Der Angeklagte aus Neustadt an der Weinstraße soll der Staatsanwaltschaft zufolge das Mädchen im September auf dessen Schulweg in sein Auto gedrückt und es später in einem leerstehenden Gebäude missbraucht haben. Der mehrfach auch wegen Sexualstraftaten verurteilte Mann wurde nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen, das Kind befreit.