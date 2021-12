Mainz

Angebot digitaler Behördenleistungen soll verbessert werden

Die Menschen in Rheinland-Pfalz sollen im nächsten Jahr auf den einen oder anderen Behördengang verzichten können. Land und Kommunen wollen bei der angestrebten Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen zunächst Bereiche in den Blickpunkt nehmen, die von Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft im Alltag besonders häufig genutzt werden. Das teilten Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände am Montag mit. In einem gemeinsamen Papier zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden als Beispiele An- und Ummeldungen für neu Zugezogene und Gewerbeanmeldungen genannt.