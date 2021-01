Koblenz/Speyer

Angeblich umgewidmetes Bordell muss geschlossen bleiben

Ein angeblich zur Zimmervermittlung umgewidmetes Bordell in Speyer muss coronabedingt geschlossen bleiben – die Betreiberinnen sind schon zum zweiten Mal vor Gericht gescheitert. Nach dem landesweiten Verbot von Bordellöffnungen wegen der Pandemie vermieteten die beiden Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) ihre Räume als Zimmer eines „Schweden-Hostels“ stundenweise an Dritte, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Dienstag mitteilte. Dortige „Prostitutionsleistungen“ seien ihnen nicht bekannt, argumentierten die Betreiberinnen (Az.: 6 B 11589/20.OVG).