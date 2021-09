Bitburg

Andreas Kruppert neuer Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Der neue Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm heißt Andreas Kruppert. Der 41 Jahre alte CDU-Kandidat erhielt bei der Wahl laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag 64,5 Prozent der Stimmen. Das teilte die Kreisverwaltung am Abend in Bitburg mit. Gegenkandidatin Julia Köster kam demnach auf 35,5 Prozent. Die 50 Jahre alte Juristin trat für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) an.