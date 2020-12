Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 18:50 Uhr

Andrea Jahn wird Stiftungs-Vorstand

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die promovierte Kunsthistorikerin Andrea Jahn tritt die Nachfolge von Museumsdirektor Roland Mönig in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums an. Die 56-Jährige wird ab dem 1. Juli neuer kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK). Das teilte das Kultusministerium am Montag mit. Die bisherige Leiterin der Stadtgalerie Saarbrücken werde die Stiftung künftig gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand Philipp Schneider führen. Das SSK-Kuratorium folgte damit dem Vorschlag von Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).