Westerburg/Thalfang

Andrang im Mittelgebirge: Polizei rüstet sich für Wochenende

Trotz des Endes der Weihnachtsferien vieler Arbeitnehmer rechnen Behörden und Polizei weiterhin mit großem Andrang in den rheinland-pfälzischen Wintersportgebieten. Zahlreiche Zufahrtsstraßen bleiben vorerst gesperrt. Nächstes Wochenende wird mancherorts wieder mit einem großen Ansturm gerechnet, obwohl die Lifte coronabedingt stillstehen. Ein Polizeisprecher in Westerburg im Westerwald sagte am Montag: „Wir schauen, dass wir zusätzliche Kräfte von der Bereitschaftspolizei bekommen.“ Unter anderem die weiter bestehenden Straßensperrungen müssten überwacht werden.