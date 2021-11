Andrang bei Terminbuchungen für Impfzentren im Saarland

Die Impfzentren im Saarland nehmen am Montag (29. November) ihren Betrieb wieder auf. Termine für die Impfungen an den Standorten Wadern-Büschfeld, Saarlouis und Neunkirchen können seit Freitag 10.00 Uhr auf www.impfen-saarland.de oder über die Corona- und Impfhotline gebucht werden.

Laut Gesundheitsministerium können an den drei Impfzentren insgesamt zunächst pro Tag rund 1500 Impfungen erfolgen – 300 in Wadern und je 600 in Saarlouis und Neunkirchen. Im Laufe des Dezembers sollen die Kapazitäten erhöht werden. Möglich sind in den Zentren Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.

