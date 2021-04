Bremen/Saarbrücken

Andrang bei Impf-Registrierung für Prio-Gruppe drei

Allmählich nehmen die Corona-Schutzimpfungen an Fahrt auf. Alle Menschen, die in einer der drei Priorisierungsgruppen sind, können sich inzwischen für einen Termin in einem Impfzentrum registrieren. Und die Hausärzte haben etwas mehr Impfstoff.