An Rhein und Mosel steigen wieder die Pegelstände

Mainz/ Trier (dpa/lrs) – Wegen verbreiteter Regenfälle in der Nacht und am Dienstag schwellen Rhein, Mosel und andere Flüsse in Rheinland-Pfalz wieder an. Am Pegel Trier werde die Mosel voraussichtlich am Mittwochvormittag bis auf 6,50 Meter steigen, berichtete das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Dienstag. Ein Anstieg auf über 7 Meter wie am vergangenen Wochenende werde aber nicht erwartet.