Mainz

An den Schulen wachsen Corona-Sorgen: „Es eskaliert“

Lehrerverbände in Rheinland-Pfalz haben sich besorgt gezeigt wegen zunehmender Corona-Infektionen an den Schulen. „Corona überrollt uns gerade“, sagte am Dienstag die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, in einer Videokonferenz der CDU-Fraktion. „Es eskaliert an den Schulen, was die Corona-Zahlen angeht“, fügte Lars Lamowski vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) hinzu. „Die Dinge gehen durch die Decke.“ Für den Verband Reale Bildung (VRB) sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Eich: „Wir haben immer mehr Impfdurchbrüche auch bei Lehrerinnen und Lehrern.“