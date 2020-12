Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 14:30 Uhr

Ludwigshafen

Amtsgericht Ludwigshafen wegen Bombendrohung geräumt

Wegen einer anonymen Bombendrohung haben die Behörden am Freitag vorübergehend das Amtsgericht Ludwigshafen geräumt. Nach einer Durchsuchung mit Spürhunden, bei der kein Sprengstoff gefunden wurde, sei das Gebäude in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz wieder freigegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein unbekannter Absender habe zuvor in einer E-Mail an die Polizei behauptet, er habe drei Bomben im Gericht platziert. Das Gebäude war daraufhin evakuiert und die Umgebung abgesperrt worden. Erst im Juli waren Bombendrohungen auf Rathäuser und Justizgebäude in Mainz und anderen deutschen Städten eingegangen.