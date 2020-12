Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 17:20 Uhr

Amt: US-Luftwaffe legt Verlegung aus Mildenhall auf Eis

Mainz/Spangdahlem (dpa/lrs) – Die US-amerikanische Luftwaffe hat die Verlegung von Einheiten aus dem britischen Mildenhall nach Rheinland-Pfalz bis auf Weiteres gestoppt. Die Pläne seien so lange auf Eis gelegt, bis eine vom Europäischen Kommando der Vereinigten Staaten eingesetzte Expertengruppe eine Neubewertung vorgenommen habe, teilte das Amt für Bundesbau am Freitag in Mainz mit. Dabei solle auch die „aktuelle Situation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ betrachtet werden. Bis wann eine Entscheidung zu erwarten sei, sei unklar, sagte eine Sprecherin des Amtes.