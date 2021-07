Trier

Amt: Besondere Hygienemaßnahmen bei Überschwemmung notwendig

Wegen einer möglichen Verbreitung von Darmbakterien und Viren in Überschwemmungsbieten rät das Gesundheitsamt des Kreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier zu besonderen Hygienemaßnahmen. Vorsichtshalber sollten bei Arbeiten flüssigkeitsdichte Handschuhe getragen werden, teilte das Amt am Mittwoch in Trier mit. Nach der Überflutung – auch von Kläranlagen – und der warmen Temperaturen gehe man davon, dass in vorhandenen Schlämmen Darmbakterien und Viren vorkommen, die Durchfallerkrankungen verursachen könnten.