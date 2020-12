Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Ampelkoalition: Nebeneinkünfte kommunaler Beamter neu regeln

Die Nebeneinkünfte für kommunale Beamte in Rheinland-Pfalz sollen einheitlich geregelt, begrenzt und transparenter werden. Wenn die Nebentätigkeiten 9600 Euro im Jahr überschreiten, muss das Geld an den Dienstherren abgeführt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf der drei Ampelfraktionen. Damit gebe es anstelle der bisherigen Staffelung eine Obergrenze, die etwas über der bisher höchsten Grenze liegt, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Pia Schellhammer, am Montag in Mainz. Über „das Landesgesetz zur Änderung beihilferechtlicher und nebentätigkeitsrechtlicher Vorschriften“ soll am Donnerstag im Plenum in Mainz beraten werden.