Ampelkoalition legt Haushalt 2021 vor: Akzente in der Krise

„Ein Stück Normalität in besonderen Zeiten“ nennt Finanzministerin Ahnen den Plan für die Ausgaben des Landes im kommenden Jahr. Schwerpunkte sind Bildung, Polizei und Gesundheitswesen.

Mainz (dpa/lrs). Trotz neuer finanzieller Zwänge in der Corona-Pandemie hat die rheinland-pfälzische Landesregierung im Haushalt für das Wahljahr 2021 noch einmal eigene Akzente gesetzt. „Die Krise ist nicht vorbei“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach dem Haushaltsbeschluss im Kabinett. Aber „heute richten wir unseren Blick nach vorne“. Als Schwerpunkte des Haushaltsentwurfs nannte sie Bildung, Polizei und Justiz sowie Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik. Auch gebe es acht Millionen Euro mehr für die Kultur.

Wegen stark gesunkener Steuereinnahmen in der coronabedingten Wirtschaftskrise muss das Land 2021 noch einmal 1,3 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen, um diese und weitere Landesaufgaben zu finanzieren. Im laufenden Jahr wurden wegen der Corona-Krise zwei Nachtragshaushalte erforderlich, wobei der zweite zurzeit vom Landtag beraten wird. Dabei ist eine Nettokreditaufnahme in der Rekordhöhe von 3,5 Milliarden Euro vorgesehen.

Der Haushalt werde „ein Stück Normalität in besonderen Zeiten“ ermöglichen, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Beim letzten regulären Haushaltsentwurf vor der Landtagswahl im März 2021 handelt es sich nicht wieder um einen Doppelhaushalt für zwei Jahre, er bezieht sich lediglich auf ein Jahr. So wird vermieden, dass die künftige Regierung in ihren Ausgaben bereits bis Ende 2022 festgelegt ist.

Die Einnahmen des Landes sind 2021 auf 18,6 Milliarden Euro veranschlagt. Dies sind 8,0 Prozent mehr, als der zweite Nachtragshaushalt für 2020 ansetzt. Bei den Gesamtausgaben sieht der Haushaltsplan 2021 rund 19,9 Milliarden Euro vor – 4,1 Prozent weniger als in diesem Jahr. In beiden Posten sind Bundesmittel enthalten, die das Land nur durchschleust, etwa Mittel für den Hochschulpakt.

Auf der Seite der Einnahmen dient eine Steuerschätzung von Mai als Grundlage, laut der das Land für 2021 rund 875 Millionen Euro weniger an Einnahmen zu erwarten hat als ursprünglich gedacht. Das Loch ist damit aber geringer als in diesem Jahr mit erwarteten Steuereinbußen von zwei Milliarden Euro. Die Ergebnisse einer weiteren, zusätzlichen Steuerschätzung werden in der kommenden Woche erwartet. Die nächste reguläre Steuerschätzung folgt im November.

Bei den Ausgaben bekommt die Bildung mit rund 6,5 Milliarden Euro ein besonders großes Stück vom Haushaltskuchen – darunter jeweils eine Milliarde für Kitas und die Wissenschaft sowie 4,6 Milliarden Euro für die Schulen. Allein das Bildungsministerium erhält ein Budget von 5,5 Milliarden Euro – die übrigen Mittel verwaltet das Wissenschaftsministerium. Das Gesundheits- und Sozialministerium bekommt 2021 von 2,9 Milliarden Euro. Das Innenministerium erhält 1,7 Milliarden Euro, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau kann mit 1,5 Milliarden Euro planen.

Mit Blick auf die anhaltende Kritik an der Verschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen sagte Ahnen, die Landesregierung sei „ein verlässlicher Partner der Kommunen“. Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich steigen 2021 um 180 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere 200 Millionen Euro für den Stabilisierungsmechanismus der Kommunalhaushalte und 250 Millionen Euro für den Ausgleich von Einbußen bei der Gewerbesteuer in 2020 und 2021.

„Das ist kein gewöhnlicher Haushalt, er ist geprägt von der Corona-Pandemie“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Er hob unter anderem die Unterstützung von Gründern, Investitionen in den Tourismus – „hier wird richtig geklotzt“ – und in die Digitalisierung des ÖPNV hervor. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) wies besonders auf eine Steigerung der Mittel für das Förderprogramm zur Anschaffung von Solarspeicheranlagen, auf eine Anhebung der Mittel für den Naturschutz und auf mehr Geld für von Gewalt betroffene Frauen hin.

Die vorgesehenen Personalausgaben des Landes stellen mit 7,7 Milliarden Euro und einem Anteil von 38,8 Prozent einen besonders großen Block dar. Sie nehmen im Vergleich zu diesem Jahr um 7,1 Prozent zu. Ein Grund ist auch die Einstellung von 378 zusätzlichen Lehrern. Der 2016 im Koalitionsvertrag angestrebte Personalabbau komme mit dem Haushalt zu einem Abschluss, erklärte Ahnen. Die vorgenommene Größenordnung eines Abbaus von nahezu 2000 Stellen sei nahezu erreicht – in anderen Bereichen wurde allerdings auch Personal aufgebaut.