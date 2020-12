Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 15:30 Uhr

Mainz

Ampel-Fraktionen wollen Verlängerung der Regelstudienzeit

Die Regierungsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag wollen die Regelstudienzeit wegen der Corona-Pandemie um ein Semester verlängern. Das teilten SPD, FDP und Grüne am Mittwoch in Mainz im Anschluss an ein Gespräch zur Novelle des Hochschulgesetzes mit. „Gemeinsam mit Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) sind sich die Koalitionsfraktionen einig, dass durch die besondere Ausnahmesituation im Sommersemester 2020 keine weiteren Nachteile für Studierende entstehen dürfen“, heißt es in einer Erklärung der hochschulpolitischen Sprecher der Fraktionen Johannes Klomann (SPD), Thomas Roth (FDP) sowie Katharina Binz (Grüne).