Mainz

Ampel-Fraktionen: Innenstädte mit Gesetzesnovelle stärken

Lokale Projekte sollen die Innenstädte in Rheinland-Pfalz gerade nach der Corona-Krise lebendig halten. Um die Förderung solcher Projekte zu verbessern, will die Ampel-Regierung am Donnerstag im Landtag eine Novelle des Landesgesetzes über lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) verabschieden.