Marpingen

Notfall

Amokdrohung an Schule: Polizei am Freitag vor Ort

Von dpa/lrs

An einer Gemeinschaftsschule in Marpingen im nördlichen Saarland ist am Freitag die Polizei präsent, nachdem mit einem Schriftzug auf einer Schultoilette für diesen Tag mit einem Amoklauf gedroht wurde. «Wir gehen aber im Moment eher nicht davon aus, dass das ernst zu nehmen ist», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daher werde der Schulbetrieb normal stattfinden.