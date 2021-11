Boppard

Amokalarm an Schule war Fehlalarm: Großeinsatz in Boppard

Der Amokalarm an einer integrativen Realschule in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat sich am Dienstag als Fehlalarm herausgestellt: „Nachdem zahlreiche Einsatzkräfte den Schulkomplex komplett durchsucht haben, ergaben sich keine Hinweise auf eine Bedrohungslage“, teilte ein Sprecher auf Anfrage der dpa mit.