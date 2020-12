Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 18:30 Uhr

Ludwigshafen

Ameisensäure ausgetreten: Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen

Ausgetretene Ameisensäure hat am Montag für einen Einsatz der Feuerwehr in Ludwigshafen gesorgt. In einer Halle sei beim Umlagern einer Palette ein Behälter mit der ätzenden Flüssigkeit beschädigt worden, teilte die Feuerwehr der pfälzischen Stadt mit. Rund 35 Liter seien innerhalb der Lagerhalle ausgetreten. Feuerwehrleute in Chemikalienschutzkleidung nahmen die 85-prozentige Säure mit Bindemittel auf und sicherten den Behälter in einem sogenannten Überfass. Für die Umgebung bestand keine Gefährdung.