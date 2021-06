Koblenz

Amazon-Mitarbeiter in Koblenz legen Arbeit nieder

Beschäftigte des Onlinehändlers Amazon haben in Koblenz nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mit Beginn der Schicht von Sonntag auf Montag die Arbeit niedergelegt. Insgesamt arbeiteten an dem Standort über alle drei Schichten verteilt rund 1700 Frauen und Männer, erklärte Verdi. Seit Sonntagnacht seien sie aufgerufen, sich an der bis Mittwoch geplanten Aktion zu beteiligen. Am Montagmorgen zählte die Gewerkschaft etwa 150 Menschen, die ihrem Arbeitsplatz fernblieben.