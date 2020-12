Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 16:30 Uhr

Koblenz

Amazon-Beschäftigte streiken in Koblenz

Bei Amazon in Koblenz sind Mitarbeiter am Montag in einen Streik getreten. Gewerkschaftssekretärin Petra Kusenberg sagte, es seien bis zu 250 Mitarbeiter daheim geblieben. Ihren Angaben zufolge arbeiten aktuell zwischen 2300 und 2400 Mitarbeiter am Amazon-Standort in Koblenz.