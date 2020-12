Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 09:40 Uhr

Edenkoben

Amateurfußball im Regionalverband Südwest ausgesetzt

Auch der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) wird den Spielbetrieb bei den Amateuren von diesen Donnerstag an anhalten. Diese betreffe alle Pflichtspiele bei den Männern, Frauen und der Jugend. Über eine Fortsetzung werde rechtzeitig informiert, teilte der SWFV am Dienstagstagabend mit. Von den Mitgliedsverbänden des Regionalverbandes Südwest hatte angesichts der steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie der Saarländische Fußballverband den Spielbetrieb bereits seit vergangener Woche unterbrochen. Der Landesverband Rheinland setzte ebenso wie der SWFV den Spielbetrieb von Donnerstag an aus.