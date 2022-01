Mainz

Am Mittelrhein ab Freitag wohl fallende Wasserstände

Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz rechnet von Freitag an mit fallenden Wasserständen. Nach zuletzt viel Regen würden die Wasserstände an den Pegeln am Mittelrhein am Donnerstag nur noch langsam steigen, teilte die Behörde in Mainz mit. „Die Höchststände werden nach derzeitigen Vorhersagen im Laufe des Abends erreicht“, erläuterten die Experten am Donnerstag.