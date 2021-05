Offenbach (dpw/lrs)

Am Donnerstag trocken, zum Wochenende wieder ungemütlicher

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zum Wochenende wieder auf wechselhaftes Schauerwetter einstellen. Am Donnerstag könne es immerhin weitgehend trocken bleiben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch. Ab Freitag sorge dann jedoch Tief „Marco“ für Schauer, Gewitter und Wind. Am Samstag bleibe es ebenso ungemütlich. Die Temperaturen liegen am Freitag noch zwischen 16 und 19 Grad. Am Samstag sollen sie auf maximal 16 Grad fallen, so der Meteorologe.