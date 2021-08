Am 8. September: Auf Muschelkalk ins neue alte Parlament

Fast sechs Jahre lang wurde gehämmert und geputzt – am Mittwoch nächster Woche kehrt der rheinland-pfälzische Landtag ins historische Deutschhaus am Mainzer Rheinufer zurück. Die Bürgerinnen und Bürger sind ab Freitag zu Führungen eingeladen.

Die Feierlichkeiten zur Rückkehr am 8. September beginnen mit der Einweihung der Kunstinstallation „Drei Farben“ – der Berliner Künstler Michael Sailstorfer gestaltete dafür sechs Meter hohe und drei Meter breite Stoffbahnen in Schwarz, Rot und Gold, aufgehängt in einem Messingrahmen.

Später sind dann die 101 Abgeordneten eingeladen, über den Bodenbelag aus Muschelkalk in den Plenarsaal zu laufen. Dort sind Ansprachen von Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) geplant. Die erste Plenarsitzung im neuen alten Parlamentsgebäude findet am 22. und 23. September statt.

Im Jahr 2016 begannen die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude, das im 18. Jahrhundert gebaut wurde und dessen Name an die katholische Ordensgemeinschaft des Deutschen Ordens erinnert, der in der Tradition der Ritterorden aus der Zeit der Kreuzzüge steht. Dabei wurde das Gebäude bis auf die Außenmauern entkernt und neu errichtet. Die Gesamtkosten der Landtagssanierung belaufen sich auf 73 Millionen Euro.

