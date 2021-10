Berlin

Altersschnitt bei 45 Jahren: Mainz jüngste Stadt

Mainz ist die jüngste Stadt in Rheinland-Pfalz und zählt zu den zehn jüngsten Regionen in Deutschland. Im Durchschnitt lag das Alter in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr bei 41,5 Jahren, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach einer bundesweiten Auswertung von Daten der Statistischen Landesämter am Donnerstag mit.