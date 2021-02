Mainz

Altenpfleger am häufigsten wegen Covid-19 krankgeschrieben

Rund eine von 100 Altenpflegekräften in Rheinland-Pfalz war im vierten Quartal 2020 wegen Covid-19 krankgeschrieben – ein Anteil so hoch wie in keiner anderen Berufsgruppe. Das ist das Ergebnis eines Berichts der Barmer Krankenkasse, den die rheinland-pfälzische Geschäftsführerin Dunja Kleis am Donnerstag in Mainz vorgestellt hat. „Von all den Menschen, die mit Covid-19 krankgeschrieben werden, trifft es die in der Altenpflege am meisten und die in der Gesundheitspflege am drittmeisten“, sagte Kleis. Auf Platz zwei liegen demnach Erzieher und Sozialarbeiter. Der Grund ist laut Kleis, dass Beschäftigte in diesen Branchen besonders viele Kontakte haben.