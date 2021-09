Saarbrücken

Als Frau ausgegeben und Männer erpresst: Festnahme

Die Polizei hat in Heusweiler bei Saarbrücken einen mutmaßlichen Erpresser festgenommen. Der 29-Jährige soll sich auf einer Internetplattform als Frau ausgegeben und mit Männern Kontakt aufgenommen haben, die sich in einer Partnerschaft befinden. Später soll er versucht haben, die Männer damit zu erpressen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Verdächtige soll zwischen 100 und 2000 Euro Schweigegeld gefordert haben, da er sonst die Partnerinnen informieren würde.