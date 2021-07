Neunkirchen

Alpakas, Känguru und Kauz: Tierische Nacht für Polizei

Eine im wahrsten Sinne des Wortes tierische Nacht haben Beamte der Polizei im saarländischen Neunkirchen erlebt. Zunächst wurde ihnen am Montagabend eine Herde von sieben Alpakas gemeldet, die in Lebach-Landsweiler unterwegs waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tiere konnten in einem Garten festgehalten werden, der Besitzer brachte sie in ihr Gehege zurück, aus dem sie offenbar ausgerissen waren. Ein paar Stunden später war mitten in der Nacht in Ottweiler ein Känguru unterwegs. Der Versuch, das Beuteltier per Hundeleine einzufangen, misslang laut Polizei, mit der Hand gelang es dann. Das Känguru verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle, bis es vom Besitzer abgeholt wurde. Dieser habe die Kosten für die Beseitigung der Spuren übernehmen müssen, die das Tier in der Zelle hinterlassen habe.