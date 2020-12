Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 11:10 Uhr

Mainz

Alleinerziehende beantragen in Corona-Krise öfter Vorschüsse

In der Corona-Krise sind mehr Alleinerziehende in Rheinland-Pfalz auf einen Unterhaltsvorschuss angewiesen. Im ersten Halbjahr 2020 seien die Fälle bereits um vier Prozent auf 1480 gestiegen, berichtete ein Sprecher des Familienministeriums von Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Weitere Auswirkungen der Pandemie werden sich erst zeitverzögert im Laufe der kommenden Monate zeigen.“ Aufgrund der Corona-Pandemie seien viele unterhaltspflichtige Mütter und Väter in Kurzarbeit gegangen, hätten ihren Arbeitsplatz verloren oder müssten damit rechnen.