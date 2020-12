Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 23:10 Uhr

Trier

Alleencenter: Kellerbrand löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwochabend hat es im Keller des Alleencenters in Trier gebrannt. Die Feuerwehrwehr sei mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht noch an.