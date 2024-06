Plus Rheinland-Pfalz

Alle Zeichen auf Klimaneutralität: Energieversorger EVM stellt Pläne vor

Von Anke Mersmann

i 27.06.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz: evm-Pressekonferenz. Foto: Sascha Ditscher/evm

Unter anderem mit millionenschweren Investitionen in erneuerbare Energien will die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) den Wandel hin zu Klimaneutralität gestalten. Das Unternehmen selbst will bis 2027 klimaneutral sein.