Saarbrücken

Alle Schüler zumindest zeitweise zurück in Schulen

Im Saarland gehen seit Montag alle knapp 120 000 Schülerinnen und Schüler zumindest zeitweise wieder in die Schulen. Der Start der noch verbliebenen Jahrgangsstufen in den Wechselunterricht zwischen Präsenz und Lernen von zuhause sei reibungslos gelaufen, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums in Saarbrücken. Die Grundschulen hatten bereits am 22. Februar den Wechselbetrieb aufgenommen, die 5. und 6. Jahrgangsstufen sowie der Abiturjahrgang 2022 sind seit dem 8. März dabei.