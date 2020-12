Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 09:10 Uhr

Alkoholisierter Autofahrer schwer verletzt aus Auto befreit

St. Ingbert (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in St. Ingbert ist ein alkoholisierter Mann schwer verletzt worden. Der 47-Jährige habe am frühen Sonntagmorgen zunächst mit seinem Wagen mehrere Verkehrsschilder gerammt, dann sei er über eine Verkehrsinsel gefahren und schließlich von einem Zaun gestoppt worden, teilte die Polizei mit. Dort befreiten ihn Beamte dann schwer verletzt aus seinem Auto. Ein Test habe ergeben, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden habe, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Wagen entstand Totalschaden.