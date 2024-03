Obersayn

Westerwaldkreis

Alkoholisierte Autofahrerin fährt Zickzack: Führerschein weg

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine betrunkene Autofahrerin hat auf der Bundesstraße 255 bei Obersayn (Westerwaldkreis) einen Zickzackkurs hingelegt. Die 56-Jährige berührte am Mittwochabend mehrere Schutzplanken und überfuhr auch mindestens einen Leitpfosten, wie die Polizei in Montabaur mitteilte. Dadurch wurden die Vorderreifen ihres Autos so stark beschädigt, dass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Andere Autofahrer meldeten den qualmenden Pkw. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.