Mainz

Aktuell 50 Glasfaser-Projekte in Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung sieht sich bei der Umsetzung ihrer Glasfaserstrategie auf einem guten Weg. Aktuell seien 50 Glasfaser-Projekte in Rheinland-Pfalz in der Umsetzung, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag im Landtag in Mainz. Bei 34 dieser Projekte werde die Glasfaserleitung bis zum Haushalt geführt, bei 16 Projekten zunächst bis zum Kabelverzweiger.