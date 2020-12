Mainz

In Rheinland-Pfalz ist wie schon am Vortag auch am Dienstag nur eine neue Corona-Infektion gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen innerhalb eines Tages auf 6700 (Stand 10.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.