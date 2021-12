Mainz

Aktivisten fordern Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe

Vor einer Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz haben Mitglieder der Bewegung „Fridays for Future“ von der Landesregierung verlangt, den Klimaschutz zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen. Die Winzerin Nina Wagner aus Essenheim bei Mainz übergab Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landtagspräsidentin Hendrik Hering (beide SPD) am Mittwoch einen Offenen Brief mit dieser Forderung.