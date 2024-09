Aktivisten errichten Baumhäuser in Saarbrücker Stadtwald

Aktivisten protestieren in einem Wald in Saarbrücken und errichten Baumhäuser. Vorerst ist alles friedlich.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Aktivisten haben in einem Waldstück in Saarbrücken drei Baumhäuser errichtet. Insgesamt seien 15 bis 20 Personen in dem Abschnitt des St. Johanner Stadtwaldes, sagte ein Polizeisprecher. Man habe die Aktion als Versammlung eingestuft und gewähre diese. Zwischenfälle habe es keine gegeben, die Polizei sei vor Ort. Vonseiten der Aktivisten wurde in einer Mitteilung von der Gründung eines «Barrio Hanni» gesprochen. Es gehe darum, die Rodung des Waldstücks zu verhindern.