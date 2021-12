Mainz

Aktivisten demonstrieren für Freigabe der Patente

Mehrere Menschen haben am Montag vor den Toren des Hauptsitzes von Biontech in Mainz für die Freigabe der Patente auf Corona-Impfstoffe und -Medikamente demonstriert. Die Kundgebung sei problemlos verlaufen, sie habe auch keine Auswirkungen auf den Verkehr gehabt, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Die 18 Aktivisten der Gruppe Attac forderten, Konzerne müssten ihre Profitinteressen zurückstellen und zum Wohl der Menschheit handeln. Der Patentschutz auf Produkte rund um Covid-19 müsse daher zeitweilig ausgesetzt werden. Biontech liefert wie andere Hersteller auch seine Impfstoffdosen an arme Länder zum Selbstkostenpreis.