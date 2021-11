Mainz

Aktion gegen Einbrecher: Polizei vollstreckt elf Haftbefehle

Bei einer länderübergreifenden Aktion gegen Einbrecher hat die Polizei in Rheinland-Pfalz insgesamt elf Menschen festgenommen. Gegen sie lagen laut Innenministerium bereits Haftbefehle vor. Zudem wurde eine Person in Untersuchungshaft genommen, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Der Schwerpunkt der Aktion lag demnach auf Kontrollen im Bereich Eigentumskriminalität. Dazu zählen vor allem Einbrecherbanden.