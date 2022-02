Akademische Ehrung für Biontech-Gründer Şahin und Türeci

Mainz (dpa/lrs). Die beiden Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin sind mit der höchsten Auszeichnung der Universitätsmedizin Mainz geehrt worden. Dort schlugen die beiden Wissenschaftler vor etwa 20 Jahren den Bogen von der Grundlagenforschung zur Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und zur Unternehmensgründung.

Neben der seltenen Verleihung des Ehrenrings der Universitätsmedizin Mainz an Türeci und Şahin erhielten am Donnerstag zwei weitere Mediziner die Ehrendoktorwürde – der Krebsforscher und Biontech-Mitgründer Christoph Huber und der jetzt vor allem in Heidelberg tätige Virologe Ralf Bartenschlager.

Türeci bezeichnete Huber als ihren wissenschaftlichen Adoptivvater. Ihrem Zuhause Mainz fühlten sie sich sehr verbunden: „Ich habe mich extra in die Farben der Universität und der Stadt gekleidet“, sagte die Wissenschaftlerin, die die Ehrung in einem roten Anzug entgegennahm. Sie seien als „Wanderer zwischen den Welten unterwegs“. Aus der wissenschaftlichen Forschung kommend seien sie Unternehmer geworden, um Medikamente zu entwickeln – „irgendwann aus Verzweiflung, weil es keinen anderen Weg gab“.

Der Kreis der Geehrten mache den Drang deutlich, „aus dem Labor heraus die Welt zu verbessern“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei einem Festakt im Staatstheater Mainz. Angetrieben von der Vision, die Menschheit von der Geisel Krebs zu befreien, hätten sie ihre Erkenntnisse sehr kurzfristig und entschlossen in den Dienst der Bekämpfung der Pandemie gestellt. Mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffs habe Biontech zahllosen Menschen „Erleichterung, ein Stück Sicherheit und Hoffnung“ gegeben.

„Özlem Türeci und Uğur Şahin haben überzeugend gezeigt, dass spezifisch designte mRNA als vielseitig geeignetes Werkzeug eingesetzt werden kann“, sagte der Dekan der Universitätsmedizin, Ulrich Förstermann, in seiner Laudatio mit Blick auf die Botenstoffe im menschlichen Erbgut mit zentraler Bedeutung für das Immunsystem. Während ihrer Arbeit an einer individualisierten Immuntherapie sei die Corona-Pandemie ausgebrochen. „Kurzentschlossen machte Biontech einen rapiden Schwenk zu einem Entwickler von mRNA-basierten Impfstoffen gegen Sars-CoV-2.“ Für ihre Leistungen sind die beiden Wissenschaftler bereits vielfach geehrt worden.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-965405/2