München

Aiwanger: Freie Wähler sind „schlafender Riese“ der Politik

Nach dem Wahlerfolg in Rheinland-Pfalz sieht Freie-Wähler-Bundeschef Hubert Aiwanger seine Partei auch vor dem Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt – und sogar auf dem Weg in den Bundestag. „Die Freien Wähler sind auf jeden Fall der schlafende Riese in der politischen Landschaft“, sagte Aiwanger am Montag. Die Partei sei „reif“ für den Bundestag. Bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen waren die Freien Wähler nicht über 1,0 Prozent hinausgekommen. In Rheinland-Pfalz hatten die Freien Wähler am Sonntag mit 5,4 Prozent den Einzug in den Landtag geschafft.