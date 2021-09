Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweiler: Durch Flut Sperrmüll wie sonst in 30 Jahren

Zerstörte und verschlammte Möbel und Haushaltsgeräte: In der Flutnacht im Juli ist im Kreis Ahrweiler bisher so viel Sperrabfall wie sonst in 30 Jahren angefallen. Die Kreisverwaltung sprach am Donnerstag von bislang rund 240.000 Tonnen Hochwasser-Sperrabfällen. Auch künftig würden täglich circa 10.000 Tonnen aus Zwischenlagern im Ahrtal abtransportiert.