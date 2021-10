Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrtal: Mobile Gasversorgungsanlage in Betrieb gegangen

Zur Wärmeversorgung von 1100 Haushalten ist im flutgeschädigten Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstag eine mobile Gasversorgungsanlage in Betrieb gegangen. Sie versorge die Menschen im nahenden Winter unabhängig von der Wiederherstellung der regulären Gashochdruckleitungen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Das Versorgungsnetz in Bad Neuenahr-Ahrweiler war bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal vor rund drei Monaten zerstört worden.