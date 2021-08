Koblenz

Ahr und Mosel: Bei der Flut zerstörte Pegel wieder repariert

Die bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli im Einzugsbereich von Ahr und Mosel zerstörten Pegel sind fast alle wieder repariert: Von insgesamt 20 beschädigten Pegel seien 18 wieder funktionstüchtig, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord am Freitag in Koblenz mit. Somit könne das Landesamt für Umwelt an der Ahr wieder ausreichend aktuelle Wasserstandsdaten für seinen Hochwasservorhersagedienst verwenden.