Mainz

Ahnen: Finanzielles Ausmaß der Katastrophe noch unklar

Das finanzielle Ausmaß der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist nach den Worten von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) noch unklar. „Sicher ist, die sichtbaren Schäden gehen schon jetzt in die Milliardenhöhe“, sagte Ahnen am Donnerstag in einer Sondersitzung von drei Fachausschüssen des Landtags in Mainz.