Saarbrücken

Agrarminister beschäftigen sich mit Tierwohl

Über eine verbesserte Tierhaltung in deutschen Ställen sprechen die Agrarminister der Länder an diesem Donnerstag bei einem Sondertreffen in Berlin. „Wir müssen zügig den notwendigen Umbau der Nutztierhaltung mit dem Ziel einer tierwohlgerechteren Haltung in Deutschland beginnen“, sagte der saarländische Ressortchef Reinhold Jost (SPD) als Vorsitzender der Agrarministerkonferenz (AMK) der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.